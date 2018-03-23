Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Standard & Poor's: Fed'den bu yıl toplam 4 faiz artışı bekliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediklerini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

S&P'den yapılan açıklamada, Fed'in bu sene 3 faiz artırma beklentisine karşın, ekonomik görünümün kısa dönemde güçlendiğine işaret edilerek, bankanın bu sene toplam 3 yerine 4 faiz artışı yapmasının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, hane halkı ile iş yeri harcamalarının artığına ve iş gücü talebinin sağlam kaldığına dikkat çekilerek, iş gücü piyasasındaki sıkılaşma ve ekonomik faaliyetlerdeki artış nedeniyle enflasyonun da Fed'in hedefi olan yüzde 2'lik seviyeye yaklaştığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dün sona eren toplantısının ardından FOMC üyelerinin bazılarının Fed'in bu sene 3 veya daha fazla faiz artışı olasılığını göz önüne aldığına değinilen açıklamada, S&P'nin ise Fed'in faiz artışını hızlandırarak bu sene toplam 4 faiz artırımı yapmasını öngördüğü kaydedildi.

FOMC'nin dün sona eren iki günlük mart ayı toplantısının ardından, Fed politika faizi oranını yüzde 1,50-1,75 aralığına çıkarmıştı.

Böylece bu seneki ilk faiz artışını gerçekleştiren Fed, Aralık 2015'ten bu yana 6'ncı kez faiz oranını yükseltmişti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman Mehmetçik Afrin’de gece devriyesinde

Kahraman Mehmetçik Afrin’de gece devriyesinde

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

SON DAKİKA

Nevşehir'de askeri uçağımız düştü!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA