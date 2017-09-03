Stockholm'de 9 araba yakıldı

İsveç’in başkenti Stockholm’de 9 araba henüz belirlenemeyen bir nedenle yakıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, bölgede şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.

Polis sözcüsü Carina Skagerlınd hafta sonu nedeniyle pek çok kişinin şehir dışında bulunduğunu ifade ederek olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olay yerinde yakalanan kişi ise sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü.