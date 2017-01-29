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Sudan, ABD maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Sudanlıların da aralarında bulunduğu bazı Müslüman ülkeler için getirilen ABD’ye giriş yasağından duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için ABD'nin Hartum Maslahatgüzarı Steven Koutsis'i bakanlığa çağırdı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdulgani en-Naim'in, Koutsis'e, Sudan hükümetinin, vatandaşlarına yönelik uygulamalarından ötürü duyduğu rahatsızlığı iletti.

Naim, Sudan'a ticari yaptırımların kaldırıldığı ve iki ülke arasında terörle mücadele alanında işbirliğinin başladığı bir dönemde söz konusu kararla olumsuz mesaj verildiğini belirtti. Naim, Sudan'ın isminin "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarılmasını ve Sudanlıların ABD'ye girişine getirilen yasağın yeniden gözden geçirilmesini istediklerini kaydetti.

Koutsis ise Sudan hükümetinin mesajını kendi hükümetine ileteceğini, ABD'nin Sudan'la ilişkilerini ve işbirliğini devam ettirmeyi istediğini aktardı.

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