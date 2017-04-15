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Sudan'da Raga kentinde çatışma: 14 sivil öldürüldü

Sudan'ın Raga kentinde, muhalif gruplar ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışmada 14 sivil hayatını kaybetti.

  • İHA
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Sudan'ın Raga kentinde, bugün muhalif gruplar ile hükümet güçleri arasında çatışma meydana geldi. İlk belirlemelere göre, çıkan çatışmada 14 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi. Sudan'daki muhalif grup sözcüsü Lam Paul Gabriel, "Dün kuvvetlerimizin almış olduğu kararla Raga'ya basın düzenledik. Yaklaşık 14 sivil hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Aynı şekilde ordumuzdan da kayıplar verdik" diye konuştu. Hükümetin askeri sözcüsü Santo Domic Chol ise  Raga'da olduğunu ve daha sonra bilgi sağlayacağını söyledi.

Güney Sudan'ın üç yıl süren iç savaş son haftalarda daha yoğunlaştı. Yetkililer ise soykırım riski konusunda uyarıda bulundu.

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