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Sudan'da çatışma: 7 ölü

Sudan'ın Darfur bölgesinde 'büyükbaş hayvan hırsızlığı' nedeniyle çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

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Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde "büyük baş hayvan hırsızlığı" nedeniyle çıkan çatışmada 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
 
Batı Darfur Valisi Fadl el-Mevla el-Heca, yayımladığı yazılı açıklamada, El-Cenine kentinde büyük baş hayvanları çalınan bölge sakinleri ile şüpheli bir grupla arasında yaşanan sözlü atışmanın büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştüğünü duyurdu.
 
Heca, çatışmada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını ifade etti. Bu arada Cibril İbrahim liderliğindeki hükümet karşıtı "Adalet ve Eşitlik Hareketi", söz konusu olaydan hükümeti sorumlu tuttu. 
 
Hükümetin söz konusu çatışmanın müsebbibi olduğu öne sürülen açıklamada, "Bu, rejimin milisleri aracılığıyla yaptığı insanlık dışı bir eylemdir." ifadesi kullanıldı.
 
Sudan'ın Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi, 2003 yılından bu yana hükümete karşı savaşıyor. Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü ise 2011 yılından bu yana Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

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