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Sudan'dan Libya'ya çağrı: Krizi dış müdahale olmadan çözün

Sudan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ata el-Mennan Bakhit, Libya krizinin dış müdahale olmadan çözülmesini desteklediklerini söyledi.

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Bakhit, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasbu Abdurrahman başkanlığındaki heyetin, Libya konulu Afrika Birliği üst düzey komitesinin üçüncü toplantısına katılmak üzere gittiği Kongo'dan dönüşünden sonra açıklama yaptı.
 
Sudan haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamada Bakhit, Sudan'ın, Libya'nın güvenlik ve istikrarında büyük rol oynamaya devam ettiğini vurguladı.
 
Ülkesiyle Libya'ya komşu ülkeler arasında koordinasyonun devam ettiğine işaret eden Bakhit, Libya krizinin dış müdahale olmadan çözülmesini desteklediklerini kaydetti.
 
Libya'da ulusal diyaloğa hazırlık amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ve Libyalı liderlerin katılımıyla Kongo'nun başkenti Brazzaville'de cumartesi günü başlayan Afrika Birliği üst düzey komite toplantısı dün sona ermişti.

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