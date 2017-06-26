Sudan'ın güneyine düşen gök taşı bulundu

Sudan Haber Ajansı SUNA'nın, Sudan Maden Bakanlığı'na bağlı Jeolojik Araştırmalar İdaresi Jeoloji Ekibi Başkanı Osman Ebu Akıle'den naklettiği habere göre, geçen çarşamba Beyaz Nil eyaletinin El-Abbasiyye bölgesine düşen gök taşı parçalarına ulaşıldı.

Jeoloji ekibinin bulduğu numunelerin analiz için Jeolojik Araştırmalar İdaresi merkez laboratuvarına gönderildiği, sahada radyoaktif element ölçüm cihazıyla yapılan ölçümlerin de normal çıktığı kaydedildi.

Jeolojik Araştırmalar İdaresi, geçen çarşamba, Beyaz Nil Eyaleti'ne yabancı bir cismin düştüğünü ve bölge halkında büyük korkuya neden olduğunu duyurmuştu.