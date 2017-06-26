ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sudan'ın güneyine düşen gök taşı bulundu

Beyaz Nil eyaletine düşen gök taşı parçalarının bulunduğu belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sudan Haber Ajansı SUNA'nın, Sudan Maden Bakanlığı'na bağlı Jeolojik Araştırmalar İdaresi Jeoloji Ekibi Başkanı Osman Ebu Akıle'den naklettiği habere göre, geçen çarşamba Beyaz Nil eyaletinin El-Abbasiyye bölgesine düşen gök taşı parçalarına ulaşıldı.

Jeoloji ekibinin bulduğu numunelerin analiz için Jeolojik Araştırmalar İdaresi merkez laboratuvarına gönderildiği, sahada radyoaktif element ölçüm cihazıyla yapılan ölçümlerin de normal çıktığı kaydedildi.

Jeolojik Araştırmalar İdaresi, geçen çarşamba, Beyaz Nil Eyaleti'ne yabancı bir cismin düştüğünü ve bölge halkında büyük korkuya neden olduğunu duyurmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA