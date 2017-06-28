Suikast gibi totem

Uçak korkusu olan 80 yaşındaki Çinli kadının uçuş totemi, 150 yolcunun hayatını tehlikeye attı. Çin Havayolları ile Shanghai’dan Guangzhou’ya gitmeye hazırlanan Qiu isimli yaşlı kadın, uçak yolculuğu öncesi şans getirmesi için uçağın motoruna bozuk para attı. Birkaç yolcunun bu duruma tanık olması üzerine, aprondaki görevliler, uçağın motorunda arama yaptı. Kadının motora 9 adet bozuk para attığı, bunlardan sadece birinin hedefine ulaştığı belirtildi. Ancak bu bile, uçaktaki 150 yolcunun tahliye edilmesine ve kalkış için güvenlik incelemesinin yapılmasına neden oldu. Bozuk para totemi nedeniyle uçak 5 saat rötar yaptı.

UÇUŞ HATA AFFETMEZ

Yetkililer en küçük bir hatanın uçuş güvenliğini tehlikeye atabileceğini ve yolcuların hayatına mal olabileceğini ifade etti. Ailesiyle birlikte seyahat eden yolcu gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Yolcu ifadesinde hareketinin gerekçesini “güvenli yolculuk duası” olarak açıkladı.