Sürgün Aruri döndü

Kahire’de Filistin İslami direniş hareketi Hamas ile işgalci İsrail’in aracısı darbeci Sisi’nin Mısır’ı arasında yapılan görüşmeler sonuç verdi. Hamas’ın 2010 yılından beri sürgünde bulunan iki numaralı ismi Salih El Aruri, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Gazze Şeridi’ne döndü. Hamas Siyasi Büro üyeleri Husam Bedran, İzzet er-Rişk ve Musa Ebu Merzuk’un da yer aldığı Aruri önderliğindeki sürgün heyetini, Hamas lideri İsmail Heniyye ve Siyasi Büro üyeleri karşıladı.

ATEŞKES UMUDU

Aruri’nin Gazze’ye dönüşü, “Hamas ve işgal güçleri arasında uzun vadeli bir anlaşma için üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen görüşmelerle alakalı olduğu” yönünde yorumlandı. İsrail’in Haaretz gazetesi Tel Aviv’in ‘umutlu’ olduğunu yazarken, Yediot Ahronot gazetesi ise İsrail’in Hamas liderine saldırmama güvencesi verdiğini kaydetti. Lübnanlı El Akhbar gazetesi ise Aruri’nin gelişinin İsrail-Hamas anlaşmasının ilk adımı olduğunu öne sürdü.

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