Sürgün Aruri döndü
Hamas’ın 2010 yılından beri sürgünde olan iki numaralı ismi Salih El Aruri, Refah Sınırı’ndan geçerek Gazze’ye döndü. İsrail basını, Aruri’nin dönüşünü Mısır aracılığıyla süren İsrail-Hamas müzakeresinin sonucu olarak yorumladı.
Kahire’de Filistin İslami direniş hareketi Hamas ile işgalci İsrail’in aracısı darbeci Sisi’nin Mısır’ı arasında yapılan görüşmeler sonuç verdi. Hamas’ın 2010 yılından beri sürgünde bulunan iki numaralı ismi Salih El Aruri, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Gazze Şeridi’ne döndü. Hamas Siyasi Büro üyeleri Husam Bedran, İzzet er-Rişk ve Musa Ebu Merzuk’un da yer aldığı Aruri önderliğindeki sürgün heyetini, Hamas lideri İsmail Heniyye ve Siyasi Büro üyeleri karşıladı.
ATEŞKES UMUDU
Aruri’nin Gazze’ye dönüşü, “Hamas ve işgal güçleri arasında uzun vadeli bir anlaşma için üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen görüşmelerle alakalı olduğu” yönünde yorumlandı. İsrail’in Haaretz gazetesi Tel Aviv’in ‘umutlu’ olduğunu yazarken, Yediot Ahronot gazetesi ise İsrail’in Hamas liderine saldırmama güvencesi verdiğini kaydetti. Lübnanlı El Akhbar gazetesi ise Aruri’nin gelişinin İsrail-Hamas anlaşmasının ilk adımı olduğunu öne sürdü.
Gazze’ye artık biberon bile yasak
İsrail ablukası altındaki Gazze’ye girişi yasak ürünler arasına biberon da dahil oldu. Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal El Hudari, “İsrail, binden fazla çeşit temel ihtiyacın Gazze Şeridi’ne girişini yasaklıyor” dedi. Terör devletinin biberon, plastik malzemeler, çocuk yüzme araçları, elektronik cihazlar, temel inşaat malzemeleri, çocuk oyuncakları, gelinlik ve kadın güzellik malzemeleri gibi ürünlerin Gazze’ye girişine izin vermediğine dikkati çeken Hudari, “Gazze’deki insani kriz, ekonomi sektörünün çöküşünü de beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı. Hudari ayrıca, gerekli ham maddelerin kente girişini engellemesi nedeniyle bölgedeki fabrikaların yüzde 80’inin kapandığını vurguladı.
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