Suriye rejimi İdlib ve Lazkiye'ye bomba yağdırıyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimine ait birlikler ve Rusya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Yayladağı ilçesi sınırında bulunan Suriye’nin kuzeyindeki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak Türkmendağı kırsalındaki Kelez, Çümeren ve Karaman Tepesi köylerine havadan ve karadan saldırdı. Saldırı sonucu yaralılar olduğu öğrenilirken, patlama sesleri ve dumanlar Yayladağı ilçesinden ve civar mahallelerden gözlendi.



İdlib kırsalına da dün sabahtan bu yana saldırılar aralıksız devam ediyor. Uçaklar, İdlib'in Cisir-Şuğur ilçesine bağlı Kifrence, Bedeme, Zof, Gıssaniye mahallelerini havadan vurdu. Yapılan bombardımanda çok sayıda kişinin yaralandığı, ölü sayısının ise net olmadığı öğrenildi. Bombardımanda yaralanan 1 çocuğun da Cisir-Şuğur'da tedavi altına alındığı öğrenildi. Enkaz altında çok sayıda sivil vatandaşın olduğunu dile getiren yerel kaynaklar, bombardıman devam ettiği için ilk yardım ve enkaz temizleme çalışmalarının yapılamadığını belirtti.