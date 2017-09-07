Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de 2 DEAŞ lideri öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Meyadin ilçesinde, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, 4 Eylül'de düzenlediği hava saldırılarında 2 DEAŞ liderini öldürdüğünü bildirdi.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırılarında hedef alınan kişilerin DEAŞ'ın silah araştırma sorumlusu Ebu Enes el-Şami ile DEAŞ'ın insansız hava aracı eğitimlerinden sorumlu Cüneyd Rahman olduğu belirtildi.

Şami'nin Mayadin'de, Rahman'ın da Mayadin'in güneyindeki Aşara köyüne düzenlenen hava saldırılarında öldürüldüğü ifade edildi.

Şami'nin bugüne kadar çok sayıda bombalı saldırının sorumlusu olduğuna, Rahman'ın da DEAŞ'ın insansız hava araçlarını geliştirme sürecinde kilit rol oynadığına dikkati çekilen açıklamada, koalisyonun Suriye'deki DEAŞ liderlerinin izini sürmeye devam edeceği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Çavuşoğlu, Emine Erdoğan ile birlikte Bangladeş'e geldi

Bakan Çavuşoğlu, Emine Erdoğan ile birlikte Bangladeş'e geldi

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA