Rusya: Suriye'de 2 askerimiz hayatını kaybetti

Bakanlık'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Suriye'de, militanların saldırısı sonucunda 2 Rus asker öldü. Askerlerin ölümüne sebep olan bir mayının patlamasıydı. Askeri doktorlar, (aynı saldırıda) yaralanan 1 Rus askerin hayatını kurtarmak için savaşıyor."

Ayrıca, Suriyeli askerleri eğittiği belirtilen profesyonel Rus askerlerin ve bir askeri danışmanın havan topu ateşi altında kaldığı da kaydedildi.

Açıklamaya göre, ölümlerinin ardından askerlere madalya verilecek. (Sputnik)