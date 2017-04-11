Rusya: Suriye'de 2 askerimiz hayatını kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, Suriye'de militanların saldırısı sonucu 2 Rus askerin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı belirtildi.
Bakanlık'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Suriye'de, militanların saldırısı sonucunda 2 Rus asker öldü. Askerlerin ölümüne sebep olan bir mayının patlamasıydı. Askeri doktorlar, (aynı saldırıda) yaralanan 1 Rus askerin hayatını kurtarmak için savaşıyor."
Ayrıca, Suriyeli askerleri eğittiği belirtilen profesyonel Rus askerlerin ve bir askeri danışmanın havan topu ateşi altında kaldığı da kaydedildi.
Açıklamaya göre, ölümlerinin ardından askerlere madalya verilecek. (Sputnik)
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