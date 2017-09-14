'Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' için anlaşma yakın'

Reuters'a konuşan Astana görüşmelerine Rusya adına katılan müzakereci Alexander Lavrentyev, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'de oluşturulacak çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili anlaşmayı sonuçlandırmaya yakın olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Astana'da yürütülen görüşmelerin 6. turunda, çatışmasızlık bölgelerinin görüşüleceğini söyleyerek, "İdlib doğrudan bizi ilgilendiriyor. Yarın ve ertesi gün yapılacak toplantılarda bunun detayları görüşülecek. Beklentimiz, İdlib'in çatışmasızlık bölgesi haline gelmesi. Burada Türkiye'ye düşen bir görev olduğunda, bu görev yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Daha önce Suriye'nin güneyindeki Deraa ile Kuneytra'da, başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da ve Humus'un kuzeyinde çatışmasızlık bölgeleri ilan edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştı.