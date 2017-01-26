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Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren beş muhalif grup birleşti

Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren beş rejim muhalifi silahlı grup birleşme kararı aldığını belirten bir bildiri yayınladı.

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Şam’ı Kurtarma Harekâtı adı altında güçlerini birleştirme karar alan grupların Şam Şahinleri Tugayları (Elviyet Sugur El Şam), Ceyş El Mücahidin, İslam Ordusu (Ceyş El İslam), Mücahitler Ordusu (Ceyş El Müchidîn), Şam Cephesi Birliği, Emredildiğin gibi dosdoğru ol birliği “Festegim Kema Umirt” olduğu öğrenildi.
 
Yayınladıkları bildirinin üzerinde logoları bulunan beş silahlı muhalif grup ortak bildiride, “Âlimlerin çağrılarına cevap olarak, devrimin hedeflerini gerçekleştirmek için halkımızı korumak için, legal devrimci gruplar olarak güçlerimizi birleştirme kararı aldık” ifadelerine yer verdi.
 

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