Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de hava saldırısı: 19 ölü

Suriye'nin Deyrizor ilinde Rusya'ya ait olduğu düşünülen uçaklar tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'nin Deyrizor ilinde Rusya'ya ait olduğu düşünülen uçaklar tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
 
Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) internet sitesinden yapılan açıklamada, Elbulil köyüne yönelik saldırılarda 2'si çocuk 19 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
 
Suriyeli aktivistler ise Rus uçaklarının saldırısında bazı cesetlerin yandığını ve tanınamaz hale geldiğini belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rüzgarın ölçüsünü böyle ölçtü

Rüzgarın ölçüsünü böyle ölçtü

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA