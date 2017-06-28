Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de hava saldırısı: 30 ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin Deyri Zor kentindeki Al-Mayadeen bölgesine düzenlenen hava saldırısında 30 sivilin öldüğünü bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin Deyri Zor kentindeki Al-Mayadeen bölgesinde 48 saat içinde düzenlenen ikinci hava saldırısında 30 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gözlemevi yetkilileri, saldırının kim tarafından düzenlediği konusunda ise henüz açıklama yapmadı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Suriye'deki hapishaneye yönelik düzenlendiği tahmin edilen hava saldırısında ise 57 sivil hayatını kaybetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD'den Esad’a kimyasal saldırı uyarısı

ABD'den Esad’a kimyasal saldırı uyarısı

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

Evde para saklanabilecek yerler

Evde para saklanabilecek yerler

Dünyanın en iyileri belli oldu! Sadece 1 Türk...

Dünyanın en iyileri belli oldu! Sadece 1 Türk...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA