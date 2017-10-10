Suriye'de Rus savaş uçağı düştü

Rus haber sitesi Sputnik'in geçtiği habrere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hmeymim hava üssünde bugün bir Su-24 uçağının kalkışını tamamlanmak üzereyken pistin dışına çıktığını, uçaktaki pilotların kendilerini paraşütle fırlatacak zaman bulamadıkları için hayatlarını kaybettikleri kaydedildi. TEKNİK ARIZA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR Bakanlık yetkililerine göre, uçağın teknik bir arızadan dolayı düşmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Açıklamada, askeri bir görev için üsten havalanmak üzereyken ölen pilotların sayısı konusunda bilgi verilmedi fakat Su-24 tipi uçaklarda genelde iki pilot bulunuyor.

Diğer taraftan uçağın düşmesi nedeniyle yerdeki herhangi bir tesisin zarar görmediği de kaydedildi.