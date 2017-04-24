Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de rejim kuşatmasındaki Vaer'den tahliyeler sürüyor

Suriye'nin Humus ilinde rejim kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 6. tahliye konvoyu yola çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan sivil ve askeri unsurların yer aldığı 6. tahliye konvoyu bölgeden ayrıldı.

Humus'taki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Vaer'den çıkan bin 650 kişilik kafile, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a ilerliyor.

50 otobüslük kafiledekiler arasında 8 engelli, 40 ağır hasta ve 100 bebek bulunuyor.

360 aileyi taşıyan konvoya, rejim Kızılayına ait ambulansların yanı sıra sivillerin eşyalarını taşıyan 7 tır eşlik ediyor.

Vaer'den mart ayında başlayan tahliyelerle ayrılmak zorunda kalan ilk iki kafile, Türkiye sınırında, Halep'in Cerablus ilçesinde kurulan kamplara götürülmüştü.

3. kafile, İdlib kırsalındaki geçici barınma merkezlerine, 4 ve 5. kafileler Cerablus'taki Zoğara kampına yerleştirilmişti.

Humus yerel koordinasyon merkezinden alınan bilgiye göre, rejim, semtten güvenli bölgelere çıkmak için başvuru yapan 22 bin kişiden, 15 bininin başvurusunu kabul etmişti. Başvurusu kabul edilmeyenler ise rejim bölgelerine dağıtılacak.

Rejim güçlerinin uzun süren saldırı ve kuşatmasında kalan Vaer'den şu ana kadar 12 bin 200'den fazla kişi ayrılmak zorunda kalırken, gelecek haftalarda 2 bin 650 kişinin daha tahliyesi planlanıyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalabalık plajda köpekbalıkları şoke etti

Kalabalık plajda köpekbalıkları şoke etti

60 yıldır 'bakkal amca'lık yapıyor

60 yıldır 'bakkal amca'lık yapıyor

Limonla ateş yaktı

Limonla ateş yaktı

Hayranlık uyandıran canlılar

Hayranlık uyandıran canlılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA