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Türk, Rus ve İranlı uzmanlar çatışmasızlık bölgesinin parametreleri konusunda prensipte anlaştı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye ve İran’ın çatışmasızlık bölgesi parametreleriyle ilgili prensip olarak anlaştığını bildirdi.

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Bogdanov yaptığı açıklamada, Rus, Türk ve İranlı uzmanların yürüttüğü müzakerelerde çatışmasızlık bölgesinin parametrelerinin detaylı bir şekilde ele alındığını ve garantör ülkeler olarak prensipte bu hususta anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Harita üzerinde de gerçekleştirilen çalışmalarda katılımcılar için önemli pek çok nüansların ortaya çıktığına işaret eden Bogdanov, “Garantör ülkelerin çatışmasızlık bölgesinde gerçekten ateşkesi garanti etmesi için bütün bu nüanslar önemli.” ifadelerini kullandı.

Müzakereler sonucunda üç garantör ülkenin onayı ile bazı belgelerin hazırlandığını kaydeden Bogdanov, bunların 4-5 Temmuz’da Astana’da yapılacak Suriye konulu görüşmelerde kabul göreceğini umduğunu söyledi.

Bogdanov, Suriyeli muhaliflerin temsilcilerinin görüşmelere katılacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

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BUCALI23.06.2017 07:03
Pentagon'un sefil sinsi bölücü planları bozguna uğradı.Allah 'a Şükür.
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