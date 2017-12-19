Suriyeli bazı aileler yurtlarına dönüyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen bazı sığınmacıların, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale gelen bölgelere dönüşleri sürüyor.

Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yapılan işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Ülkesine dönen Suriyelilerden Ferit Seyyid Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle ülkesini terk ederek Türkiye'ye geldiğini ve İzmir'e yerleştiğini ifade ederek, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası tekrar huzur ve istikrara kavuşan Azez'deki ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini anlattı.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.