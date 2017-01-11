Suriyeli muhalifler: Rusya, rejimin garantörlüğü konusunda zayıf kaldı

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde imzalanan ve 30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Suriyeli muhalifler, Rusya'nın Esed rejimi ve ona destek olan yabancı terörist grupların ateşkese bağlı kalmasını sağlayamadığını belirtti.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Siyasi Büro üyesi Rami Dalati, "Esed rejimi ihlallere son vermedi ve Rusya, rejimin garantörlüğü konusunda zayıf kaldı. Çünkü askeri olarak karada söz sahibi olanlar İranlılar. Ruslar ise havada etkili." dedi.

Rusya'nın siyasi baskısının, Hizbullah ve rejim destekçisi Şii milislerin gücünden daha zayıf olduğu görüşünü dile getiren Dalati, "İhlalleri hep İranlılar başlatıyor. Ateşkesin üçüncü gününde rejim uçaklarının hareketlendiğini gördük. Bu da rejimin ateşkesin başarılı olması gibi bir derdinin olmadığını gösteriyor. Ateşkes ciddi tehdit altında." ifadelerini kullandı.

Şam'ın batı kırsalında bulunan Barada Vadisi'ndeki ihlallerle ilgili Dalati, ateşkesten 2 gün önce büyük saldırılara maruz kalan bu bölgenin, Hizbullah tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Dalati, buradaki ihlallerin rejim güçleri tarafından başlatıldığını belirterek, Hizbullah'ın bölgeye özel güçler gönderdiğini ve ancak muhalifler tarafından yenilgiye uğratıldıklarını ifade etti.

Hizbullah'ın, Barada Vadisi'ne girmeye çalışan 4 Rus generale engel olduğunu ve kaynaklarının bu bilgiyi doğruladığını aktaran Dalati, "Nedenini bilmiyoruz. Hizbullah'ın ateşkes istemediği için böyle yapmış olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Rus haber ajansı Sputnik, birkaç gün önce Rus askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hizbullah'ın, generallerin Barada Vadisi'ne girişini engellediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirmişti.

- "Doğu Guta'da savaş var"

Ceyşu'l-İslam Siyasi Büro Başkanı Muhammed Bayraktar ise "Barada Vadisi son derece önemli. Burası demografik yapısı değiştirilmesi planlanan yerlerden biri. Rejim bu bölgeleri vurmaya devam etti. Tüm bunlar, Barada Vadisi'ne askeri varlıklarını dayatma çabası. Burası, özellikle Hizbullah için stratejik öneme sahip bir bölge." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Guta'daki duruma da değinen Bayraktar, "Doğu Guta'da yaşananlara ihlal diyemeyiz. Orada savaş var. Esed rejimi bombalıyor, Şii milisler saldırıyor. Aslında Doğu Guta ve Barada Vadisi'nde ateşkes öncesinde ve sonrasında durum değişmedi, saldırılar devam etti." dedi.

- "Demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyorlar"

Ahraru'ş-Şam sözcüsü Ahmed Ali ise rejimin, ateşkesi, Şam çevresindeki bölgeleri kontrolü altına almak için kullanmaya çalıştığını söyledi.

Ali, "Halkını öldüren Suriye rejiminin yanında savaşan mezhepçi Şii milisler, korkunç suçlar işliyor. Aynı şekilde Esed'in sağladığı kolaylıklarla bulundukları bölgelerin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyorlar." görüşünü savundu.