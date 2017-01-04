Suriyeli ressam bombalarý sanata çevirdi

Duma þehrinden olan 38 yaþýndaki Akram Abo Alfoz harabeye dönmüþ ev kalýntýlarýnýn arasýndan topladýðý bombalarý sanata çevirdi. Mermiler üzerine çizdiði desenler adeta savaþýn izlerini silercesine haykýrýyor. Yaklaþýk altý yýldýr savaþ halindeki ülkesinin içinde bulunduðu yýkýmý bu þekilde sanatýna yansýttý.

Alfoz yaptýðý açýklamada, "Bu döneme tanýklýk edecek eserler yapmak istedim. Çünkü Beþar Esed'in yaptýðý suçlarý asla unutmayacaðým. Bu yaptýklarýmýn ayný zamanda umut, kararlýlýk ve mücadele mesajý veren sessiz birer çýðlýktýr.".

Alfoz dünyaya þu mesajý verdi, "Ýnsanlarýn sevgi dolu bir yaþamý haysiyetiyle yaþamasý için mücadele ediyoruz. Suriye yönetimi bizi terörist olarak nitelendiriyor, ancak öyle deðiliz. Topraklarýmýzý, düþüncemizi savunmak zorundayýz, bu bizim kültürümüzdür." dedi.