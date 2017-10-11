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Suriye'nin başkenti Şam'da rejim polis karargahına çifte intihar saldırısı gerçekleşti

Suriye'nin başkenti Şam'da çifte intihar saldırısı düzenlendi.

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Suriye'nin başkenti Şam'da çifte intihar saldırısı düzenlendi. Polis merkezine düzenlenen çifte intihar saldırısında çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

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