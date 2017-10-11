Suriye'nin başkenti Şam'da rejim polis karargahına çifte intihar saldırısı gerçekleşti
Suriye'nin başkenti Şam'da çifte intihar saldırısı düzenlendi.
Suriye'nin başkenti Şam'da çifte intihar saldırısı düzenlendi. Polis merkezine düzenlenen çifte intihar saldırısında çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.
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