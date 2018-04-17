Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Koalisyon teklifte bulunursa Suriye'ye asker göndeririz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Koalisyon teklifte bulunursa Suriye'ye asker göndeririz

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BM Genel Sekreteri Guterres ile Suudi Arabistan'da basın açıklaması düzenleyen, Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, "Uluslararası Koalisyon teklifte bulunursa Suriye'ye asker göndeririz" açıklamasında bulundu.

ABD basınında bugün yer alan haberde ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki askerlerini çekmeyi düşündüğünü ve yerine Arap devlet ordularını göndermeyi ve bunun için görüşmelerde bulunduğunu yazmıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yahudi yerleşimcilerden çirkin saldırı

Yahudi yerleşimcilerden çirkin saldırı

Kralın hazinesini bir çocuk buldu

Kralın hazinesini bir çocuk buldu

Tüm dünya onların peşinde

Tüm dünya onların peşinde

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

Suriyeli sığınmacı çocuklar, Galatasaray antrenmanında

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA