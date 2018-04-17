Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Koalisyon teklifte bulunursa Suriye'ye asker göndeririz

BM Genel Sekreteri Guterres ile Suudi Arabistan'da basın açıklaması düzenleyen, Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, "Uluslararası Koalisyon teklifte bulunursa Suriye'ye asker göndeririz" açıklamasında bulundu.

ABD basınında bugün yer alan haberde ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki askerlerini çekmeyi düşündüğünü ve yerine Arap devlet ordularını göndermeyi ve bunun için görüşmelerde bulunduğunu yazmıştı.