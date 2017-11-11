Suudi Arabistan vatandaşı kaçırıldı

Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan vatandaşı 1985 doğumlu Ali el-Bişravi, kimliği belirsiz kişilerce dün gece Adma yakınlarındaki evinden çıkarıldı ve halen dönmedi." denildi.

Açıklamada İçişleri Bakanı Nihad Meşnuk'un, "Lübnan'da ikamet eden ve ülkeyi ziyaret eden tüm Arap ve yabancılar gibi Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenliği de tüm kurum ve organlarıyla Lübnan yönetimi için önceliklidir." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'da güvenlik ve istikrarın kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Meşnuk, (Başbakan Saad) Hariri'nin istifasına atıfta bulunarak, Lübnan güvenlik güçlerinin siyasi gelişmelerden istifade etme girişimlerini engellemek ve ülkedeki herkesin güvenliğini sağlamak için seferber edildiğini aktardı.