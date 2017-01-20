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Suudi Arabistan ve Sudan'dan ortak tatbikat

Suudi Arabistan ve Sudan ortak askeri tatbikat yaptı. 'Felek-2' adı verilen tatbikat iki ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birlikler tarafından Cidde'de icra edildi.

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Kızıl Denizi Aden Körfezi'ne bağlayan Bab’ül Mendep Boğazı'nı terörist faaliyetlerden arındırmak ve bölge sahil hattının güvenliğini tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen ve 16 ocak Pazartesi başlayan tatbikat bugün sona erdi.

Suudi Arabistan ve Sudan tarafından 2013 yılında  Sudan’da gerçekleştirilen "Felek-1" tatbikatının devamı niteliğinde olan "Felek-2"ye çok sayıda savaş uçağı da katıldı.

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