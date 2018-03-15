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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman: İran nükleer bomba üretirse biz de aynısını yapacağız

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran'ın nükleer bomba üretmesi durumunda Suudi Arabistan olarak kendilerinin de buna en kısa sürede aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi.

  • star.com.tr
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Amerika merkezli CBS kanalına mülakat veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, "Suudi Arabistan nükleer bombaya sahip olma fikrine karşı, fakat İran böyle bir silaha sahip olursa hiç şüphesiz biz de en kısa zamanda nükleer bomba geliştireceğiz." dedi.

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