Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman: İran nükleer bomba üretirse biz de aynısını yapacağız

Amerika merkezli CBS kanalına mülakat veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, "Suudi Arabistan nükleer bombaya sahip olma fikrine karşı, fakat İran böyle bir silaha sahip olursa hiç şüphesiz biz de en kısa zamanda nükleer bomba geliştireceğiz." dedi.
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