Suudi Arabistan'da üst düzey 8 yetkiliyi taşıyan helikopter düştü
Suudi Arabistan İstihbarat eski başkanı Prens Mansur bin Mukrin dahil 8 üst düzey devlet yetkilisini taşıyan helikopter düştü. Helikopterde bulunanların tamamının hayatını kaybettiği iddia ediliyor.
- star.com.tr
Suudi Arabistan'ın Abha kenti yakınlarında 8 Suudi Arabistan yetkilisini taşıyan helikopter kaza yaptı.
Kaza yapan helikopterde Suudi Arabistan Prensi Mansur bin Mukrin de bulunuyordu.
Prens Mansur bin Mukrin Suudi Arabistan eski İstihbarat örgütü başkanı ve eski Veliaht Prens Mukrin bin Abdülaziz'in de oğluydu.
Düşen helikopterde bulunan herkesin öldüğü iddia ediliyor.
Ayrıntılar geliyor...
عاجل | مصادر لـ #الإخبارية: فقدان طائرة مروحية تقل عددا من المسؤولين في #عسير. #تحطم_طايره_مروحيه_عسير— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 5 Kasım 2017
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