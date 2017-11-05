Suudi Arabistan'da üst düzey 8 yetkiliyi taşıyan helikopter düştü

Suudi Arabistan'ın Abha kenti yakınlarında 8 Suudi Arabistan yetkilisini taşıyan helikopter kaza yaptı.

Kaza yapan helikopterde Suudi Arabistan Prensi Mansur bin Mukrin de bulunuyordu.

Prens Mansur bin Mukrin Suudi Arabistan eski İstihbarat örgütü başkanı ve eski Veliaht Prens Mukrin bin Abdülaziz'in de oğluydu.

Düşen helikopterde bulunan herkesin öldüğü iddia ediliyor.

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