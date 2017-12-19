Suudi Arabistan'da patlama sesi
Reuters haber ajansı, başkent Riyad'da duyulan sesin ardından gökyüzüne dumanların yükseldiğini bildiriyor.
Uluslararası haber ajansı Reuters, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Ajansa göre, gökyüzüne yükselen dumanlarla ilgili henüz Suudi yetkililer bir açıklama yapmış değil.
Yemen'deki Husiler yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan'ı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Patlama sesinin ise Suud hava savunma sistemlerinin füze saldırısını engellemesine ait olduğu belirtildi.
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