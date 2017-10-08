Suudi Arabistan'da saraya silahlı saldırı: 2 güvenlik görevlisi öldü

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan İçişleri Bakanlığının resmi sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki'nin açıklamasında, sabah saatlerinde Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı'nın kraliyet muhafızlarının bulunduğu kontrol noktasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı belirtildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 28 yaşında Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edilen açıklamada, saldırganın da olay anında kraliyet muhafızlarının karşılık vermesi sonucu olay yerinde öldürüldüğü aktarıldı.

Olay ile ilgili soruşturma açıldığı, sonuçlarının daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.