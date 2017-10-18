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Suudi Arabistan'da, tarihin en büyük halka arzı için yeni açıklama!

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al Falih, Aramco'nun halka arzının önümüzdeki yıl gerçekleşeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

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Tarihin en büyüğü olacak Aramco halka arzı ile ilgili son dönemlerde farklı iddialar ortaya atılırken, Suudi Petrol Bakanı sürecin önümüzdeki yıl tamamlanacağına yönelik mesajlar verdi.

Petrol Bakanı Khalid Al-Falih, Suudi Arabistan'ın halen 2018 yılında devlet petrol şirketinin halka arzının uluslararası ve yerli bölümlerini tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

Halka arzın her iki bölümünün de gelecek yıl gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusuna Al-Falih, "Elbette, süreç ilerliyor" cevabını verdi.

Falih, Çinli yatırımcıların, halka arz öncesi yatırımcı olarak alım yapmak isteyip istemediği ile ilgili soruları cevaplamayı ise reddetti.

Geçen hafta çıkan bazı haberlerde son iki yıldır düşen petrol fiyatları nedeniyle oluşan kayıplarını telafi etme hedefindeki Suudi Arabistan, devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco’nun ilk halka arzının uluslararası bacağını 2019’a kadar erteleyebileceği iddia edilmişti. Halka arzın iki aşamalı gerçekleşeceğini ifade eden kaynaklar, arzın gelecek yıl başkent Riyad’da olacağını, Aramco’nun bazı paylarının ise belli başlı yatırımcılara satılacağını aktarmıştı.

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