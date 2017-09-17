Suudi Arabistan'dan Barzani'ye referandum ziyareti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Suudi Arabistan'ın Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tamir es-Subhan'la bir araya geldi.
- AA
Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Erbil'in Salahaddin kasabasında yapılan görüşmede, Subhan'ın Suudi Arabistan ve IKBY arasındaki derin dostluk ilişkilerinin devamına vurgu yaptığı belirtildi.
Subhan'ın ayrıca ülkesinin Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi için diyalog başlatılması noktasında uygun zemin hazırlanarak arabulucu rolünü üstelenebileceğini ifade ettiği aktarıldı.
Barzani'nin ise gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e teşekkürlerini ilettiği, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptığı ve sorunun çözümü noktasında IKBY'nin diyalog kapısını asla kapatmayacağını dile getirdiği kaydedildi.
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