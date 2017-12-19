Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme: Sana'yı bombalamaya başladılar

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu. Haberini görgü tanıklarına dayandıran uluslararası haber ajansı Reuters, gökyüzüne yükselen dumanlar olduğunu bildirdi.

Haberin duyulmasından dakikalar sonra Yemen'deki İran destekli isyancı grup Husiler, Riyad'a bir füze ateşlediklerini ilan etti. Volcano 2-H isimli balistik füzenin hedefinde El Yamamah Sarayı vardı.

Husilerin televizyonu, Suudi liderlerin sarayda toplantı yaptığı sırada füzenin fırlatıldığını izleyicilerine aktardı. Başkanlık Sarayı'nda Suudi Arabistan Kralı Selman, resmi konuklarını ağırlıyor. Şimdiye kadar burada ağırlanan liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump da var.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon ise, fırlatılan füzenin havada engellendiğini duyurdu. Riyad, füzenin hiç kimseyi öldürmediğini ve herhangi bir hasara yol açmadığını duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan ilk fotoğraflarda, gökyüzüne yayılan beyaz bir duman bulutu göze çarpıyor.

Füze saldırısının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Sana'nın güneyindeki Husilere hava operasyonu düzenledi.