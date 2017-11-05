Suudiler’de Kral Selman!

Suudi Arabistan’da yumuşak saray darbesiyle birinci veliahtlığa gelen Kral Selman’ın oğlu Muhammed bin Selman, önceki gece babasından aldığı yetkiyle bakan ve prensleri tasfiye harekâtı başlattı. Kraliyet kararnamesiyle kurulan yolsuzlukla mücadele komisyonunun başına geçen Prens Selman, 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ORDUDA HÂKİMİYET

Ülkenin resmi haber ajansı SPA’da yayınlanan kraliyet kararnamelerine göre, ilk olarak Kraliyet Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Sultan bin Muhammed azledildi. Kraliyet Muhafızları Bakanı olarak görev yapan ve Prens Selman’ın yerine geçtiği eski Veliaht Muhammed Bin Nayif’e yakınlığı ile bilinen Mutab bin Abdullah görevden alınarak yerine Halid El Mukrin atandı. Böylece birkaç ay önce Kara Kuvvetleri’ne kendisine yakın bir ismi atayan Selman, ordunun hâkimiyetini tamamen eline geçirdi. BBC de konu hakkındaki haberinde “Ülkedeki tüm silahlı güçlerin kontrolü artık Selman’da” yorumunu yaptı.

TRİLYONLUK OPERASYON

Selman liderliğindeki yolsuzluk operasyonundan milyarder Suudi prensler de nasibini aldı. Rotana televizyonunun ve Twitter’ın sahibi El Velid Bin Talal, BMC medya grubunun patronu Velid El İbrahim ve ART kanalının sahibi ve Cidde Ticaret Odası Başkanı Salih Kamil’in gözaltına alındığı bildirildi. Kâbe’deki genişletme çalışmalarını yürüten Usame Bin Ladin’in kardeşi Bekir’in de operasyondan nasibini aldığı öğrenildi. Şüphelilerin bankalardaki tüm paralarına ve şirketleri kontrol altında tutulduğu duyuruldu. El Arabiya operasyonun ‘Cidde’deki atık suyu projesi usulsüzlüğü’ dosyası nedeniyle gerçekleştirildiğini kaydetti. Yaklaşık 3 trilyon riyallik servete konan Selman, son gelişmeler ile birlikte ülkesindeki sermayenin de tekeli konumuna geldi. ABD Başkanı Trump’ın Riyad ziyareti sonrası birinci veliahtlığa yükselen Prens Selman, kısa süre önce “Hiç bir prens veya bakan kanunların üstünde değildir” şeklinde konuşmuştu.

TAHT YOLU AÇILDI

Ortadoğu’da baş tehdit olarak gördükleri İran’la mücadele konusunda Washington’la anlaşmaya varan Selman’ın, tahtı babasından almak için ülkedeki çatlak sesleri ortadan kaldırmak istediği biliniyor. ABD desteğine güvenen Prens, bir yandan liberal reformlar adı altında âlimleri tutuklayıp ‘ılımlı İslam’a dönüş’ mesajı verirken diğer yandan da Saray’daki muhaliflerini ortadan kaldırarak tahtın yolunu açıyor.