Suudi-Türkiye yakınlaşması BAE’yi korkuttu

Başbakan Binali Yıldırım’ın Riyad ziyareti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde endişeye neden oldu. Arap gazetesi Rai El Youm, Ankara-Riyad hattındaki iyi ilişkilerin Suudi Arabistan ile BAE arasında bir kopuşu tetikleyebileceğini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Esad teröristtir” açıklaması ile Suudilere aynı cephede yer aldıklarını hatırlattığını belirten gazete, Sudan’ın Sevakin Adası’nda Türkiye’nin sahip olacağı ayrıcalığın aslında Abu Dabi için bir tehdit olduğunu ifade etti. Adanın BAE’nin Eritre’deki üssüne yakınlığına dikkat çekilen analizde, Suudi-Türkiye yakınlaşmasının Körfez’deki planları değiştirebileceği kaydedildi. Rai El Youm’a konuşan Katarlı bir kaynak Ankara sayesinde Riyad ile Doha arasındaki buzların eriyebileceğini söylerken, BAE’li bir yetkili ise Riyad ile ittifakın içeride eleştirilmeye başlandığını bildirdi.

YEMEN’DE AYRILIK

Abu Dabi ile Riyad arasındaki dostluğun çatırdadığı ilk yer Yemen olacak gibi gözüküyor. Yemen’de hükümet güçlerine destek veren koalisyonun lideri Suudi Arabistan, bir süredir Tahran destekli Husilere karşı savaşanları tek çatı altında toplamaya çalışıyor. Ülkede Müslüman Kardeşler’in (İhvan) Yemen kolu olan Islah Partisi’ni bloğuna katmaya çalışan Riyad’ın artan temasları, BAE’yi rahatsız ediyor. Bölgede Husiler’den çok Islah’ı hedef alan Abu Dabi yönetiminin Yemen’deki koalisyon güçlerinden ayrılma senaryosunu bile gündeme alabileceği öne sürülüyor.