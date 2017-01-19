Tahran'da yangının çıktığı 17 katlı bina canlı yayında çöktü
Tahran'da yangının çıktığı 17 dev katlı ticaret merkezi, canlı yayın esnasında çöktü. Çökme esnasında içeride çok sayıda insanın olabileceğinden şüpheleniliyor.
Başkent Tahran'da yangın sonrası çöken binada enkaz altında kalan en az 30 itfaiyeciden haber alınamıyor
TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da 17 katlı iş merkezinin yangın sonrası çökmesi sonucu ölü sayısı hakkında resmi açıklama yapılmazken enkaz altında en az 30 itfaiyecinin kaldığı bildirildi.
Mehr Haber Ajansı'na konuşan Tahran İtfaiye Kurumu Sözcüsü Celal Meleki, 17 katlı Plasku İş Merkezi'nde sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken binanın çökmesi sonucu en az 30 itfaiyecinin enkaz altında kaldığını belirtti.
Olayda yaklaşık 70 kişinin yaralandığı ifade edilirken ölü sayısı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
Enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının da bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi'nde sabah saatlerinde yangın çıkmış, itfaiyenin müdahalesi sırasında bina çökerek kullanılamaz hale gelmişti. Olayda daha önce ilk belirlemelere göre 30 itfaiye erinin yaralandığı kaydedilmişti.
Yangın sırasında binanın çökme ihtimaline karşı tahliye edilen Türk büyükelçiliğinin zarar görmediği belirtildi.
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