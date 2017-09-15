Talim Tayfunu nedeniyle Çin'de 200 binden fazla kişi tahliye edildi

Japonya ve Tayvan ve Çin'in güneydoğu kıyılarında da etkili olmaya başlayan Talim Tayfunu hava ve deniz uçuşlarını iptal ettirdi. Çin'de ise 200 binden fazla kişi tahliye edildi.

Merkez Hava Bürosu (CWB), Talim Tayfunu'nun bugün ve yarın Tayvan'ın Yilan şehrinde etkisini arttırarak şiddetli yağış ve rüzgarlara neden olacağını beklediklerini ve tayfunun hızının saatte 137 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de daha çok etkili olan tayfun nedeniyle havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti. Deniz ulaşımında ise uyarılarda bulunuldu.