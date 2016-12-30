Güney Kore'de doğurganlık yaşındaki kadınları gösteren site kapatıldı
Güney Kore'de, çocuk doğurabilecek yaştaki kadınların sayısını gösteren internet sitesi, tepkiler üzerine kapatıldı.
- SEUL (AA)
İçişleri Bakanlığının hazırladığı, her bölge, şehir ve semtte çocuk sahibi olabilecek yaştaki kadınların sayısını gösteren pembe harita şeklindeki internet sitesi açıldıktan saatler sonra kapatıldı.
Ayrıca 15-49 yaş arasındaki kadınların sayısına göre bölgelerin sıralamasının verildiği internet sitesi, "hükümetin çocuk sahibi olmayan kadınları utandırmaya çalıştığı" şeklindeki eleştirilere maruz kaldı.
Hükümet ise söz konusu sitenin, ülkedeki düşük doğum oranlarına dikkati çekerek toplumsal bilinci artırmak için hazırlandığını belirtti.
Zengin ülkeler arasında en düşük doğum oranlarına olan Güney Kore'de, hükümet nüfus artışını teşvik etmeye çalışıyor.
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