Güney Kore'de doğurganlık yaşındaki kadınları gösteren site kapatıldı

SSM ile ASELSAN arasında 90 milyon liralık sözleşme

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında "ASELPOD Hedefleme Podu" ile ilgili olarak toplam bedeli 90 milyon lira (25,8 milyon dolar) olan ek sözleşme imzalandı.