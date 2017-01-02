Tayland'da trafik kazası: 25 ölü
Tayland'da kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Tayland Karayolu Güvenliği Kültürü için Yol Kazası Verileri adlı kurumun açıklamasına göre, kontrolünü kaybederek refüje giren minibüsün karşı şeritten gelen kamyonetle çarpışarak alev alması sonucu 25 kişi öldü.
Çonburi kenti Ban Bung Polis Karakolu Başkomiseri Dusadee Kunchorn Na Ayutthaya, çarpışma sonucu alev alan araçlardaki iki kişinin kazadan kurtulduğunu belirtti.
Ölenler arasında kamyonetin ve minibüsün şoförlerinin de bulunduğunu söyleyen Dusadee, kaza sebebinin araştırıldığını kaydetti.
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