Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tayland'da trafik kazası: 25 ölü

Tayland'da kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tayland Karayolu Güvenliği Kültürü için Yol Kazası Verileri adlı kurumun açıklamasına göre, kontrolünü kaybederek refüje giren minibüsün karşı şeritten gelen kamyonetle çarpışarak alev alması sonucu 25 kişi öldü.

Çonburi kenti Ban Bung Polis Karakolu Başkomiseri Dusadee Kunchorn Na Ayutthaya, çarpışma sonucu alev alan araçlardaki iki kişinin kazadan kurtulduğunu belirtti.

Ölenler arasında kamyonetin ve minibüsün şoförlerinin de bulunduğunu söyleyen Dusadee, kaza sebebinin araştırıldığını kaydetti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis o teröristi arıyor

Polis o teröristi arıyor

Timsahla çekirgenin inanılmaz kavgası

Timsahla çekirgenin inanılmaz kavgası

Timsah eğitmenin elini kaptı

Timsah eğitmenin elini kaptı

Çerkes Ethem vatan haini mi kahramanı mı?

Çerkes Ethem vatan haini mi kahramanı mı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA