Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Teknoloji devleri Trump’a karşı birleşti

Aralarında Google, Apple ve Microsoft’un da olduğu yüze yakın teknoloji devinin imzaladığı bildiri Trump’ın yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararname ile ilgili olarak temyiz mahkemesine sunuldu. Teknoloji devlerinin imzalayarak bölge temyiz mahkemesine sundukları bildiride ABD’ye giriş yasağının ‘Amerikalı şirketlere önemli zararlar vereceği’ vurgulandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 1
x

Donald Trump’ın yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye girişlerini geçici olarak yasaklayan kararnamesinin hemen ardından Seattle Federal Mahkemesi Washington ve Minnesota Eyaletleri’nin başvurusu üzerine kararnameyi geçici olarak durdurmuştu.
 
Aralarında Apple, Facebook, Google, Microsoft, Twitter gibi teknoloji devi şirketlerinin de yer aldığı
şirketler San Francisco Federal Mahkemesi’ne ilettikleri bildiride ‘‘Kararname, Birleşik Devletler’in adaletli ve öngörülebilir göçmen yasalarını kontrol eden prensiplerden sapmayı temsil ediyor. Bu kararname işdünyasında, yenilenme ve büyümede büyük zarara neden olur’’ denilerek, Fortune’nın 500 listesinde ‘200 şirketin göçmenler ve onların çocukları tarafından’ kurulduğunun altı çizildi.
 
Bildiriyi imzalayan şirketler arasında Chobani adlı yoğurt markasıyla tanınan Türkiye kökenli işadamı Hamdi Ulukaya’nın şirketi de bulunuyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çanakkale'deki deprem 5 köyde hasara neden oldu

Çanakkale'deki deprem 5 köyde hasara neden oldu

Yürüyen saray kendine hayran bıraktı

Yürüyen saray kendine hayran bıraktı

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA