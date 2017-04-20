Tel Aviv'de Cumartesi günleri iş yerleri açılabilecek
İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi Tel Aviv'de Yahudilerin dinlenme ve ibadet günü sayılan Cumartesi günleri için laik Yahudilerin faydalanması için dükkanların açık kalmasına müsade edileceğine karar verdi.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Liberal Yahudilerin sevinçle karşıladığı bu karar İsrail'i ikiye bölmüş durumda.
Ultra-Ortodoks Yahudiler mahkemenin kararını tanımayacağını açıklayarak itiraz edeceklerini belirttiler.
Konuyla alakalı açıklama yapan İsrail İçişleri Bakanı Arya Deri, "Alınan bu karar kutsal cumartesi gününe vurulmuş bir darbedir, cumartesi günü Yahudi halkının kimliğidir" ifadelerine yer verdi.
ŞABAT GÜNÜ
Şabat veya Sebt, Yahudilerin dinlenme günü olan Cumartesi gününü ifade eder. Yahudiler için Yehova ile aralarındaki özel bir bağı temsil eder.
Şabat gününde Yahudiler gün boyu dinler,Tevrat okur ve sinagog'a giderek dua ederler.
Bu günde Yahudiler çalışmazlar, elektrik kullanmazlar.
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