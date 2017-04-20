Tel Aviv'de Cumartesi günleri iş yerleri açılabilecek

Liberal Yahudilerin sevinçle karşıladığı bu karar İsrail'i ikiye bölmüş durumda.

Ultra-Ortodoks Yahudiler mahkemenin kararını tanımayacağını açıklayarak itiraz edeceklerini belirttiler.

Konuyla alakalı açıklama yapan İsrail İçişleri Bakanı Arya Deri, "Alınan bu karar kutsal cumartesi gününe vurulmuş bir darbedir, cumartesi günü Yahudi halkının kimliğidir" ifadelerine yer verdi.

ŞABAT GÜNÜ

Şabat veya Sebt, Yahudilerin dinlenme günü olan Cumartesi gününü ifade eder. Yahudiler için Yehova ile aralarındaki özel bir bağı temsil eder.

Şabat gününde Yahudiler gün boyu dinler,Tevrat okur ve sinagog'a giderek dua ederler.

Bu günde Yahudiler çalışmazlar, elektrik kullanmazlar.