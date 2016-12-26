Terör örgütü PKK’nın yardımına Haşdi Şabi yetişti

Türkiye’nin Suriye’de attığı adımlarla terör koridorunu engellemesi ve Sincar’daki terör örgütü unsurlarının tahliyesine dönük baskıları sonucu sıkışan PKK’nın yardımına İran destekli milis gücü Haşdi Şabi yetişti. Terör örgütünün Suriye kolu PYD’ye asker göndererek arka çıkan Haşdi Şabi, şimdi de ‘gerekirse Sincar’daki PKK’ya saldırırız’ mesajı veren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) karşı siyasi ittifaklar organize etmeye koyuldu. İran’a yakınlığıyla bilinen Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB), Değişim Hareketi’ne (Goran) birleşme teklifi götürdüğü ortaya çıktı.

İRAN ELİYLE İTTİFAK

KYB Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar’ın talebi üzerine önceki gün Süleymaniye’de 35 üst düzey parti yetkilisinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Rudaw’a konuşan KYB teşkilat sorumlusu Sirva Kuyha, “Toplantının öncelikli konusu Sayın Bahtiyar’ın Goran’la birleşerek tek parti olmamıza ilişkin yolun bulunması önerisiydi” dedi. Birleşmenin imkânsız olmadığını vurgulayan Kuyha, “Tek parti olabiliriz. Çünkü içinde bulunduğumuz mevcut durum bunu gerektiriyor” ifadelerini kullandı. Tahran yönetimiyle iyi ilişkileri bilinen KYB’nin birleşme konulu olağanüstü toplantısının, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin PKK’nın Sincar’da kalma ısrarına devam etmesi durumunda askeri güce başvurabileceğini ima etmesinin ardından gelmesi tartışma yarattı. Görüşmeler, İran destekli Haşdi Şabi’nin KYB eliyle Kuzey Irak’taki muhalefeti Barzani’ye karşı ayaklandırma girişimi olarak yorumlandı.

Öte yandan, Irak’ta IKBY’ne karşı siyasi birlik çabalarıyla PKK’ya kalkan olan Haşdi Şabi, Suriye’de terör örgütüne fiilen askeri desteğini sundu. Esad rejimine yardım bahanesiyle harekete geçen İran destekli 400 milisinin, PYD kontrolündeki Kamışlı’ya ulaştığı bildirildi. Söz konusu Haşdi Şabi birliklerinin bir kısmı Terteb askeri karargâhına yerleştirilirken, diğer kısmı ise Kewkeb Dağları’na yerleştirildi. Terör örgütü PYD’nin dibine konuşlanan ve sayısı 4 bine çıkacak İran destekli Haşdi Şabi milislerine sesini çıkartmaması dikkat çekti.