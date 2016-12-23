Almanya Başbakanı Merkel: Terörizm bize meydan okuyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Noel pazarına tırla yapılan saldırıya ilişkin aranan Tunus vatandaşı Anis Amri’nin Milano’da polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilmesiyle ilgili, “Başka suçlular veya yardım edenler varsa, onları hesaba çekeceğiz." dedi.

Merkel, bugün Başbakanlık'ta yaptığı açıklamada, İtalya Başkanı Paolo Gentiloni’nin, saldırıya ilişkin aranan Anis Amri'nin polise ateş ettikten sonra çıkan çatışmada öldürüldüğü bilgisini verdiğini belirterek İtalyan polisine teşekkür etti.

Amri'nin öldürülmesinden sonra da Almanya'da saldırıya ilişkin soruşturmanın devam edeceğini ve güvenlik güçlerinin bu yönde çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Merkel, "Onlar (güvenlik güçleri), Amri’nin eylemi hakkında kimin ne bildiğini ortaya çıkarana kadar durmayacak. Kim destek vermiş veya onu korumuş olabilir? Başka suçlular veya yardım edenler varsa, onları hesaba çekeceğiz." dedi.

Dünya çapında dostların dayanışmasını hissettiklerini ifade eden Merkel, "Terörizm bize meydan okuyor" şeklinde konuştu.

Merkel, Avrupa’da ve Avrupa dışında teröre kararlı ve etkin bir şekilde karşı çıkıldığını bilmenin iyi olduğunu kaydetti.

Amri olayının birçok soruyu ortaya da çıkardığına işaret eden Merkel, olayın tüm yönlerinin araştırılacağını, ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli siyasi veya yasal değişikliklerin yapılacağını aktardı.

Almanya'da oturum hakkı olmayanların Tunus'a geri gönderilmelerine ilişkin Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kayid es-Sibsi ile görüştüğünü aktaran Merkel, geri gönderme sürecinin hızlandırılması ve bu ülkeye geri gönderilerin sayısının artırılması gerektiğini kaydetti.

Merkel, Almanya'da herkesin güvenini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışacakları sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Maiziere'nin açıklamaları

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de İçişleri Bakanlığında yaptığı açıklamada, bugün telefonda görüştüğü İtalyan mevkidaşı Marco Minniti’nin, Milano’da öldürülen kişinin Berlin’de Breitscheidplatz Meydanı’ndaki Neol pazarına saldırı yapmağı suçlamasıyla aranan şüpheli Anis Amri olduğunu aktardığını belirtti.

Amri'nin gece saat 03.00’te polis tarafından kontrol edildiği sırada hemen silahla ateş ettiğini İtalyan polisin şüpheliyi vurduğunu anlatan Maiziere, İtalyan makamlarının parmak izi eşleştirmesi sonucu şüphelinin kimliğini tespit ettiğini kaydetti.

Mevkidaşı Minniti’yi İtalyan polisinin başarısından dolayı kutladığını söyleyen Maiziere, "Özellikle mükemmel bir iş çıkaran ve cesaretli olan iki polise teşekkür ediyorum. Polislerden biri çok hafif yaralandı. Bu saldırgandan artık bir tehlike oluşmayacağından dolayı ben çok rahatladım." dedi.

Alman Kriminal Dairesi'nde çalışan bir ekibinin soruşturma yapması için bugün İtalya'ya gideceğini ifade eden Maiziere, Minitti’nin kendisine tüm konularda işbirliği yapmayı taahhüt ettiğini kaydetti.

Maiziere, Almanya'ya yönelik terör tehlikesinin değişmediğini ve tehdidin yüksek olduğunu ifade ederek, uluslararası terörizmle mücadelede uluslararası ve transatlantik işbirliğinin önemini vurguladı.

Bu saldırının sonuçlar çıkarılacağını ve Adalet Bakanı Heiko Maas ile görüşerek tedbirler alınacağını ifade eden Maiziere, Almanya’yı daha güvenli yapmak için yeni öneriler getireceğini kaydetti.