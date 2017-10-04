Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Theresa May'e kürsüde protesto

Bugün partisinin önünde zor bir konuşma yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, sıradışı bir protestoyla karşı karşıya kaldı. Bir gösterici Başbakan'a işten çıkarma belgesi verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün katıldığı Muhafazakâr Parti etkinliğinde seçim çalışmasından ve sonucundan dolayı özür diledi.
 
May, partisindekilere ‘normal çalışan insanların gündelik hayatlarına odaklanma’ vurgusu yaptı. Halk için sosyal konutlar yapılacağını söyledi. 
 
Konuşması sırasında ise bir protestocu, May’in eline sahte P45 belgesini tutuşturdu. Orijinali işçi çıkarmaya yarayan bu belgede, işten kovuluş nedeni olarak "Ne güçlü, ne de istikrarlı" yazdığı görüldü. 
 
İşten çıkartılmayı talep eden kısmında ise May'in parti liderliğindeki rakiplerinden Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un adı yer aldı.
 
Haziran ayındaki erken seçimin ardından, AB’den çıkma gibi radikal kararları daha az halk desteğiyle yerine getirmek zorunda kalan May, güçlük yaşıyor. İngiltere şu anda azınlık hükümetiyle yönetiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 03.10.2017

Derin Analiz - 03.10.2017

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA