Theresa May'e kürsüde protesto

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün katıldığı Muhafazakâr Parti etkinliğinde seçim çalışmasından ve sonucundan dolayı özür diledi.

May, partisindekilere ‘normal çalışan insanların gündelik hayatlarına odaklanma’ vurgusu yaptı. Halk için sosyal konutlar yapılacağını söyledi.

Konuşması sırasında ise bir protestocu, May’in eline sahte P45 belgesini tutuşturdu. Orijinali işçi çıkarmaya yarayan bu belgede, işten kovuluş nedeni olarak "Ne güçlü, ne de istikrarlı" yazdığı görüldü.

İşten çıkartılmayı talep eden kısmında ise May'in parti liderliğindeki rakiplerinden Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un adı yer aldı.

Haziran ayındaki erken seçimin ardından, AB’den çıkma gibi radikal kararları daha az halk desteğiyle yerine getirmek zorunda kalan May, güçlük yaşıyor. İngiltere şu anda azınlık hükümetiyle yönetiliyor.