TİKA'dan Makedonya'ya sağlık yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Makedonya'nın güneydoğusundaki Ustrumca’da bulunan Banya Bansko Rehabilitasyon Merkezi'ne, buradaki misafirlerin taşınmasında kullanılacak asansör rampalı bir araç hibe edildi.

Hibe törenine, Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Carovska ve TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden katıldı.

Sağlık Bakanı Filipçe, burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın sağlamış olduğu bu bağış ile burada kalan misafirlerin sağlık hizmetlerine erişimini ve onların sosyalleşme sürecini kolaylaştıracağını ifade etti.

Filipçe, "TİKA'ya büyük ve samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Sağlık alanında olsun birçok diğer sektörlerdeki projeler olsun, iş birliğimizin ileride de devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Carovska da hükümet ve bakanlık olarak, mevcut ihtiyaçları karşılamayan büyük kurumlarda değişim sürecine girdiklerini dile getirerek, aynı zamanda burada verilen hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Sağlık Bakanı ve TİKA'ya bu çalışmadan dolayı teşekkür eden Carovska, "Aracın, buradaki kişilerin sosyalleşmesi, onların Banya Bansko civarındaki yer ve şehirlere hareket etmeleri olanaklarını artıracağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden ise daha önce Filipçe ile burayı ziyaret ettiklerinde böyle bir aracın TİKA tarafından karşılanıp karşılanamayacağı yönünde talep aldıklarını belirtti.

TİKA Başkanlığından onay aldıktan sonra asansör rampalı aracı Türkiye'den temin ettiklerine işaret eden Ayden, "Herhangi bir yardımcıya ihtiyaç duymadan burada konaklayan misafirlerin tekerlekli sandalyelerle araca binerek gerek sağlık merkezlerine tedavileri için gitmelerinde gerek diğer sosyal faaliyetlerinde katılmaları noktasında çok büyük bir işlev göreceğini görmüş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.