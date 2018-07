TİKA'dan Sudanlı sağlıkçılara eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yürütülen Acil Tıp Kapasitesinin Geliştirilmesi Programı (ATKAP) kapsamında, Sudan'daki 32 sağlıkçıya diploma verildi.

Başkent Hartum'daki TİKA Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen diploma törenine, Sudan Sağlık Bakanlığından yöneticiler ve çok sayıda Sudanlı doktor katıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, yaptığı konuşmada, "TİKA dünyanın her yerinde çalışmalarına devam ediyor. Sudan'da yaptıkları özverili işler ile büyük bir takdiri hak ediyorlar. Hemen her ay farklı sektörlerde Sudanlılara eğitim veriyorlar. Bunların her biri Sudan için büyük önem arz ediyor." dedi.

ATKAP'ı tamamlayan 32 Sudanlı sağlıkçıya diploma verildiğini aktaran Neziroğlu, projenin ikinci bölümde sayının 60'a çıkacağını söyledi.

ATKAP projesinin Afrika için önemli olduğuna işaret eden TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci ise "Projemiz sadece Sudan'ın değil bu kıtadaki birçok ülkenin faydasına olacaktır. Türk personelinden aldıkları eğitimlerini tamamlayan Sudanlılar, farklı ülkelere giderek eğitimler verecek." açıklamasında bulundu.

"Türk personelin tecrübelerinden faydalandık"

ATKAP projesine katılan Sudanlı acil servis çalışanı Muhammed İsmail de "Bu eğitim sayesinde ani gelişen olaylarda ölüm oranlarının azalacağına inanıyorum. Türk personelden aldığımız eğitimler, mesleki yönden gelişmemizi sağlayacaktır. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Diğer bir Sudanlı sağlıkçı Eymen Yusuf Abdurahman da Türk personelin çok nitelikli olduğuna değinerek, "Eğitimler bir hafta sürdü fakat donanımlı eğitmenler sayesinde dolu dolu geçti. Türk personelin tecrübelerinden faydalandık. Projeye katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum." şeklinde konuştu.