Tillerson: "Şii militanları Irak'ı terk etmeli"
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan ziyaretinde, 'Şii militanları Irak'ı terk etmeli' dedi.
- İHA
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan ziyaretinde yaptığı açıklamada Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan İran destekli militanların, Irak'ı terk etmeleri gerektiğini söyledi. "Şii militanları Irak'ı terk etmeli" diyen Tillerson, bölgedeki tüm yabancı grupların bölgeyi terk edip Irak'ın yeniden inşasına izin vermeleri gerektiğini belirtti.
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