Tillerson: Trump, İran Devrim Muhafızları'na yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 'Trump, İran Devrim Muhafızları'na yaptırım uygulamaya hazırlanıyor' dedi.
- İHA
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, yaptığı açıklama ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Hazine Bakanlığına, İran Devrim Muhafızları'na karşı terör gruplara silah yardımı yaptığı gerekçesiyle yeni yaptırımların uygulanmasını emrettiğini söyledi. Trump'ın bunu açıklayacağını belirten Tillerson, "Ayrıca Trump, İran Devrim Muhafızları'nın bölgedeki terörist faaliyetlere destek sağladığı gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığına uygulanmasını emrettiğini yeni yaptırım kararlarını duyuracak" dedi.
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