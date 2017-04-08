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Tillerson'dan Rusya'nın tepkisine ilginç yorum

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'nın Suriye'deki El Şayrat askeri üssüne yönelik ABD'nin saldırısına tepki vermesinin hayal kırıklığı yarattığını ancak şaşırtıcı olmadığını söyledi.

  • star.com.tr
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, dün ABD Başkan Donald Trump'ın Mar-a-Lago'daki toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Bu yanıtla hayal kırıklığına uğradım ... Çünkü bu, Esed rejimine verdiği desteğin devam ettiğini gösteriyor," dedi.  Tillerson şöyle devam etti, "Hayal kırıklığına uğradım ama şaşırtıcı olmadı."

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