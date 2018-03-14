Tillerson'ın kovulmasıyla ilgili İran'dan açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmasıyla ilgili olarak bir açıklama da İran'dan geldi.

Açıklamada, Tillerson'ın kovulmasının ABD'nin nükleer anlaşmayı iptal etmedeki kararlılığını ortaya koyduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tillerson ile İran konusunda fikir ayrılığı yaşadıklarını söylemişti. Trump tarafından Tillerson'ın koltuğuna aday gösterilen CIA Direktörü Mike Pompeo ise İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın iptal edilmesini destekleyen isimlerden biri olarak biliniyor.

(Kaynak: Habertürk)